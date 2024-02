Reprodução/GShow Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes já não faz parte do quadro de funcionários da Globo. Nesta segunda-feira (26), foi divulgado que a jornalista não teve o contrato renovado e só deve voltar a aparecer na emissora caso seja contratada por obra certa, onde o vínculo irá durar apenas durante aquele trabalho específico.

Ao final de 2023, o contrato de exclusividade com Fátima Bernardes chegou ao fim e a Globo optou por não renová-lo. O caso da jornalista é mais um para a lista extensa de personalidades que perderam o contrato fixo com a emissora. As informações foram divulgadas pelo Notícias da TV.

Os últimos projetos de Fátima Bernardes foram os programas "The Voice Brasil", que foi cancelado em 2023 após 12 edições, e "Assim Como a Gente", do GNT, que não será renovado.