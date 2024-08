Reprodução Instagram - 28.8.2024 Cadu Libonati

Cadu Libonati, de 30 anos, é a nova adição do elenco de “Mania de Você”, telenovela que substitui “Renascer” na grade da Globo em setembro. O neto de Irene Ravache, de 80, interpreta Walter, um criminoso que terá ligações com o grande vilão Mavi, interpretado por Chay Suede. As informações são da coluna Play, do jornal "O Globo".



A mando do inescrupuloso personagem, Walter perseguirá a mocinha Viola (Gabz). No início da trama, ela será namorada de Mavi, mas, ao decorrer dos capítulos, deixará o rapaz. Isso porque se apaixonará pelo galã Rudá, defendido por Nicolas Prattes.



O vilão, contudo, não aceitará perder a amada para o rival. Obcecado por Viola, Mavi fará de tudo para separá-la de Rudá e não poupará esforços para ficar de olho em cada passo que a renomada e bem sucedida cozinheira der.



Elenco

Adriana Esteves, Agatha Moreira, Mariana Ximenes, Rodrigo Lombardi, Eliane Giardini, Ana Beatriz Nogueira, Fabio Assunção, Thalita Carauta, Allan Souza Lima, Alanis Guillen e Bruno Montaleone são alguns dos atores que compõe o elenco da novela, escrita por João Emanuel Carneiro.

