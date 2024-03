Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Veterana viverá personagem em folhetim das nove





A atriz Adriana Esteves voltará às novelas da TV Globo . Segundo informações da Folha de São Paulo, a artista foi confirmada na próxima novela das nove, que possui o título provisório "Mania de Você" e é de autoria de João Emanuel Carneiro.



Essa não será a primeira vez que a veterana trabalha com o autor, visto que os dois iniciaram a parceria em 2012 com Avenida Brasil. Adriana Esteves interpretou o maior papel da carreira: a vilã Carmininha.





Em 2018, ela viveu a vilã Laureta em "Segundo Sol", novela do escritor. A última produção em que atuou foi "Amor de Mãe", quando fez a personagem Thelma, que divia o protagonismo com as personagens de Regina Casé e Taís Araújo. Nos últimos anos, Adriana Esteves se dedicou ao mundo das séries, a exemplo do papel que interpretou em "Os Outros", seriado do Globoplay.

“Mania de Você” tem previsão de estreia para o mês de setembro. Com direção de Carlos Araújo, João Emanuel Carneiro repete a parceria com o diretor em "Todas as Flores", disponível no Globoplay.

