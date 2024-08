Neymar

O craque brasileiro possui um verdadeiro paraíso em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Conhecido por ser o refúgio do jogador, o imóvel, avaliado em R$ 28 milhões, possui 10 mil m², seis suítes, adega subterrânea para três mil garrafas, spa, kartódromo, heliponto, quadra de tênis, quadra de futebol de areia, piscinas e um lago artificial. As informações são da CNN.