Reproduçao TV Globo Rodrigo Garcia no 'Estrela da Casa'

Mais uma eliminação no “Estrela da Casa” ! Dessa vez, na última terça-feira (27), o participante que deixou a competição musical foi o cantor Rodrigo Garcia. Ele disputava a permanência no programa da Globo com os adversários Unna X e Lucca.



Rodrigo recebeu apenas 16,65% dos votos, enquanto Unna X acumulou 47,32%, e Lucca 36,03%. “Por decisão do público, a primeira pessoa que segue no jogo e volta para a casa é a Unna”, iniciou Ana Clara no discurso de eliminação.



“Quem também segue na casa e no sonho de ser a Estrela da Casa é o Lucca”, acrescentou ela, cravando a eliminação de Rodrigo, que se envolveu na maior polêmica do programa, que também foi protagonizada por Gael.



Polêmica

Na última sexta-feira (23), durante uma festa do reality, Rodrigo deu um tapa na bunda de Gael. O competidor foi advertido pela produção do “Estrela da Casa” e pediu desculpas ao colega de confinamento. Ana Clara, que apresenta a atração, repudiou o ato.

