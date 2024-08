Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Ana Maria Braga, de 75 anos, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (27) para anunciar que precisará se ausentar do "Mais Você", programa matinal que apresenta na Rede Globo de segunda a sexta. Isso porque ela foi diagnosticada com Covid-19.







A comunicadora não informou quantos tempo precisará ficar longe das telinhas, porém ressaltou que se afastará por "alguns dias". "Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez", iniciou ela, por meio de uma publicação feita no X, antigo Twitter.





"Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta", acrescentou a loira na postagem.

Quem a substitui?

Até a publicação deste texto, a Globo não havia comunicado quais apresentadores irão substituí-la. É esperado que Talitha Morete e Fabrício Battaglini assumam o matinal até que ela retorne; a dupla cobre frequentemente as férias da loira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $