Reprodução Globoplay Unna X no 'Estrela da Casa'

Unna X virou assunto nas redes sociais após ter revelado o verdadeiro nome no "Estrela da Casa", reality musical da Rede Globo, apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima. A revelação ocorreu na última quarta-feira (21), durante conversa com Nicole Louise, que voltou do primeiro "paredão" da temporada.







"Sempre pode ser tudo, sempre pode ser nada. Você não sabe o que será do X, você tem que encontrar o valor do X. Eu acho legal que, tipo, coisas muito massas, empresas grandes, coisas bem sucedidas sempre têm um X", iniciou a participante.





"E você já tinha esse nome, antes? Quanto tempo faz que você criou ele?", questionou Nicole Louise. Após a pergunta, Unna X resolveu revelar qual era o verdadeiro nome e surpreendeu a colega de confinamento.





"Meu nome é Ashley", respondeu ela, que adotou Unna X como nome artístico há cerca de três anos. Surpreendida com a revelação, Nicole especulou que as amigas de Unna deveriam chamá-la de Ashley. "Nossa, amiga! Ashley! A galera deve te chamar de Ashley, as suas amigas", disse ela, que ficou chocada.





Primeira eliminação

“Estrela da Casa” revelou o primeiro eliminado na última terça-feira (20): Heloísa Araújo. A jovem disputava a permanência no reality cotra as adversárias Nicole Louise e Leidy Murilho. Heloísa ganhou apenas 31,30% dos votos. Já Nicole e Leidy receberam, respectivamente, 32,65% e 36,05% dos votos do público.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.