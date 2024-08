Reprodução Instagram - 13.8.2024 Ana Clara Lima

Ana Clara Lima, de 27 anos, comentou sobre o desafio de apresentar um reality musical na Rede Globo. Durante participação no “Conversa com Bial” da terça-feira (13), a ex-BBB contou que pretende se afastar das redes sociais e disse que evitará ler críticas: “Ninguém quer ser rejeitado”.



“Tenho uma opinião: de que a gente não nasceu pra ser rejeitado. Ninguém nasceu, ninguém quer ser rejeitado. Pode todo mundo te amar. Mas se tem uma pessoa te xingando, te humilhando, desfazendo do seu trabalho, você fica 'poxa'.", declarou.



“Eu vou continuar nas redes sociais, mas só 20%. Lendo não. Mas compartilhando. É aquela coisa meio 'joguei aí, o que vocês acharam, eu não quero saber'.", acrescentou. A ruiva ainda destacou que prefere apresentar atrações ao vivo.



Segundo ela, em programas gravados, a tendência é que o apresentor fique “remoendo” depois de ter gravado, o que não acontece no ao vivo. “Eu amo, eu amo”, revelou ela, que já apresentou programas como “Video Show” e “Plantão BBB”.



“Para mim, uma das coisas que mais me encanta é aconteceu alguma cagada, deu alguma coisa errada, amor, amanhã é um outro dia. Beijo e tchau. Não dá pra você ficar remoendo sabe. Acho maravilhoso, pra gente que agoniado”, completou.



Convite de Boninho

A ex-BBB contou a Bial que o convite para apresentar o “Estrela da Casa” chegou em dezembro do ano passado. Ana Clara relembrou que Boninho foi o responsável por anunciar a escalação dela para o novo programa musical da Globo, criado após o fim do longevo “The Voice Brasil”.



“Boninho me ligou no Natal. Do ano passado para cá, muita coisa mudou no formato do programa, né? Porque a gente está falando de um programa inédito. Não tem nada no que se basear. Ele está sendo criado do zero. E aí, antes ia ser uma coisa, depois virou outra”, recordou.