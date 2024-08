Reprodução/SBT Silvio Santos e Eliana

Eliana Michaelichen, de 51 anos, resolveu homenagear o antigo chefe, Silvio Santos, durante o “Saia Justa” desta quarta-feira (21). O icônico apresentador que fundou o SBT morreu no último sábado (17) e deixou um patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões.



“Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Duas frases tão simples que, nesse momento, fazem tanto sentido. Essas duas frases ficaram na nossa cabeça”, disse a loira durante a atração, em referência ao clássico bordão do patriarca das Abravanel.



“É como se tivesse uma linha de chegada imaginária que cada um de nós persegue com todas as suas forças. Mas, no final das contas, onde é que isso vai dar? O que a gente leva dessa vida. A gente não leva nada”, acrescentou a recém-contratada da Rede Globo.

“Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar.” #SaiaJustaNoGNT vai ser dedicado aos ensinamentos do mestre Silvio Santos pic.twitter.com/j95ljuchMq — Canal GNT (@canalgnt) August 22, 2024







Morte de Silvio Santos

Fundador do SBT, o apresentador e empresário morreu no último sábado (17), aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto. A causa da morte divulgada pela instituição hospitalar foi broncopneumonia após H1N1.

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





