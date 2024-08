Reprodução Instagram e X, antigo Twitter Cantora Diana em fotos publicadas nas redes sociais

Morreu na última quarta-feira (21) a cantora e compositora Ana Maria Siqueira Iorio, popularmente conhecida como Diana. A musicista carioca chamou atenção pelas letras sentimentais e românticas.



Origens

Diana nasceu no dia 2 de junho de 1954, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Fruto da relação entre Regina Siqueira e Osvaldo Iório, a artista passou boa parte da vida no Rio e também morou no Leblon.



Sucessos

Durante a década de 1970, Diana se tornou voz frequente nos rádios e nos shows. Canções como “Uma Vez Mais”; “Porque Brigamos”; “Ainda Queima a Esperança”; “Sítio do Pica-Pau Amarelo”; “Menti pra Você”; e Hoje Sonhei com Você” se tornaram verdadeiros hits.





Casamento

Diana se casou com Odair José, também cantor e compositor. De acordo com o site “g1”, o casamento dos artistas foi conturbado e marcado por “ruidosas brigas”.



Causa da morte

Os familiares de Diana não divulgaram a causa da morte da artista. O falecimento foi anunciado pelo filho, André Iorio, por meio das redes sociais. Diana teria sido encontrada sem sinais vitais no município fluminense de Araruama (RJ).

