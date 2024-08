Reprodução Instagram Claudia e Sophia Raia

Claudia Raia, de 57 anos, surpreendeu o público na última terça-feira (20), durante participação no programa “Surubaum”. O motivo? Ter revelado que presenteou a filha, Sophia Raia, de 21 anos, com um vibrador.



“Entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: 'Vai se investigar, saber do que você gosta. Porque você só vai saber o que pedir para um homem, se você souber do que você gosta'", afirmou.



“Então eu resolvi fazer a mesma coisa com meus filhos, e melhor ainda. Falo com eles, desde sempre, sobre sexo, masturbação. Tudo! Sempre normalizei a masturbação”, acrescentou.



Mãe de 3

Além de Sophia Raia, Claudia é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e de Luca, de 1 ano. Sophia e Enzo são frutos da antiga relação de Claudia com o também ator Edson Celulari. Já o caçula Luca é filho da atriz com o atual marido: Jarbas Homem de Mello.

Claudia Raia é lembrada até hoje pelo papel de Tancinha, de Sassaricando (1987). Arquivo/Globo Em Deus nos Acuda (1992), Claudia Raia contracenou com Edson Celulari, pai dos seus dois filhos mais velhos, Enzo e Sophia. Cedoc/TV Globo Jaqueline Maldonado fez história como o par romântico de acques Leclair (Alexandre Borges), no remake de Ti-Ti-Ti (2010). Reprodução/Globo Uma das personagens mais marcantes da carreira foi Donatela, a grande rival de Flora (Patrícia Pillar), em A Favorita (2008). Reprodução/Globo Em Salve Jorge (2012), Claudia Raia deu vida a Lívia Marini, líder da gangue que puxava brasileiras para se prostituírem fora do país. Reprodução/Globo O último trabalho de Claudia Raia nas telinhas foi em Verão 90 (2019). Reprodução/Globo





