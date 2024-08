Reproduçao TV Globo Participantes de 'Estrela da Casa'

"Estrela da Casa" chega à Globo somente na próxima terça-feira (13), mas os participantes já foram revelados durante os intervalos da programação da emissora na última quinta-feira (8). Embora todos sejam cantores, cada confinado têm uma profissão diferente. Conheça eles, segundo as informações do "Gshow":

Nicole Louise

Humorista e influenciadora, a jovem tem o sonho de se tornar uma cantora de sucesso. Nicole sabe tocar teclado e violão, fez aulas de teatro, já jogou basquete, também trabalhou como modelo e publica vídeos de covers no Youtube.

Matheus Torres

O participante tinha começado a cursar Engenharia, porém optou por abandonar o curso e seguir carreira artística. Barman, pizzaiolo, auxiliar de mecânico, assistente administrativo e fotógrafo foram alguns dos trabalhos que ele já fez ao decorrer dos anos.

Muse Maya

Sem terminar o Ensino Médio, a musicista é queridinha entre os famosos e já se apresentou com Marcelo Jeneci e Baco Exu do Blues. Além disso, já cantou no "Rock in Rio", atuou em séries do Globoplay e tem 4 EPs lançados.

Lucca

O participante de 26 anos forma uma dupla sertaneja com o irmão mais velho, Juann. Assim como Muse Maya, Lucca se apresentou ao lado de famosos. Ele já cantou com Wesley Safadão. O avô era sanfonista e o pai é radialista.

Leidy Murilho

Da mesma forma que Lucca, Leidy fez dupla com a irmã, mas a parceria não continuou. Filha de pastor, a cantora já trabalhou como babá e faxineira. Ela tem um filho e começou carreira solo aos 15 anos.

Califfa

Aos 5 anos, o participante ganhou um cavaquinho de presente do pai e nunca mais parou de se aventurar pela música. O musicista já é conhecido pelas composições, mas quer se tornar famoso pelo canto. Violão, banjo, guitarra e bateria são alguns dos instrumentos que toca.

Nick Cruz

Um dos sonhos do jovem de 26 anos é fazer uma parceria musical com Gloria Groove, dona de hits como "A Queda". Nick já se apresentou em bares, mas trabalha como servente de pedreiro. Ele começou compor aos 13 anos de idade.

Unna X

Comerciante, designer de sobrancelhas, bartender e compositora, a participante é americana e costuma viajar com frequência entre os EUA e Brasil. Foi apaixonada por Justin Bieber na adolescência e sonha em gravar um feat com Pabllo Vittar.

Evellin

Outra participante que já se apresentou com famosos é Evellin. Ela, que se divide na carreira como dentista e cantora, cantou com Felipe Araújo, Atitude 67 e Léo Chaves. A musicista também já cantou em uma festa organizada por Neymar.

Gael Vicci

O mais jovem entre os confinados, Gael tem 18 anos. O rapaz começou a cantar na igreja. Luísa Sonza, Ludmilla, Marina Sena e Gloria Groove são algumas das cantoras que ele se inspira. Fora a trajetória na música, ele atua com recreação, dublagem e teatro.

Ramalho

Natural de Jacareí, São Paulo, o participante nunca estudou música profissionalmente e resolveu estudar por meio de vídeos na internet. Ele tem o objetivo de conseguir cantar no "Rock in Rio" e no "Lollapalooza" e viver com o dinheiro conquistado com a música.

Heloísa Araújo

Assim como Giovanna Pitel, do "BBB 24", Heloísa é Alagoana. Indígena da etnia Kariri-Xodó/Fulni-ô, ela é artesã e vende as peças que produz na internet. A participante ainda contou que é fã de Marília Mendonça, que morreu em 2021 após um acidente aéreo.

Rodrigo Garcia

Manauara, Rodrigo já trabalhou como garçom, maitre sommelier, pintor, assistente de pedreio e distribuidor de panfletos. Já fez parte de uma banda e toca violão e ukulelê.

MC Mayarah

A participante de 29 anos mora no Rio de Janeiro e se inspira em Ludmilla, Anitta e Iza. Fora a atuação com a música, ela também trabalha como camelô, é casada e tem um filho de 6 anos.

