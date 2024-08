Reproduçao TV Globo Heloísa Araujo

“Estrela da Casa” revelou o primeiro eliminado na noite de terça-feira (20): Heloísa Araújo. A jovem estava na primeira berlinda da temporada e disputava a permanência no programa com as artistas Nicole Louise e Leidy Murilho.



Heloísa recebeu apenas 31,30% dos votos e deixou a atração, que é apresentada pela ex-BBB Ana Clara Lima. Já Nicole e Leidy receberam, respectivamente, 32,65% e 36,05% dos votos do público. Nesta fase, as competidoras precisavam de porcentagens para permanecer e não para serem eliminadas.





Discurso

Ana Clara Lima rasgou elogios a Heloísa, que se consagrou como a primeira eliminada do “Estrela da Casa”. Antes de anunciar a eliminação da participante, a apresentadora declarou: “Eu quero te desejar todo sucesso do mundo. Quero te dar parabéns. Você é muito talentosa, muito criativa”.



Batalha

A edição de terça-feira (20) do reality contou ainda com apresentação das três participantes. Heloísa interpretou a canção “Mega Sena”, do músico Pablo. Já Nicole escolheu a música “Flowers”, hit de Miley Cyrus. Por fim, Leidy subiu ao palco para cantar “Deus da Minha Vida”, composição gospel originalmente interpretada por Thalles Roberto.

