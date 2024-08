Reprodução Globo Heloísa Araújo, Nicole Louise e Leidy Murilho

Apresentado por Ana Clara, o reality “Estrela da Casa” formou a primeira Batalha da temporada no último domingo (18). A espécie de “paredão” conta com as participantes Heloísa Araújo, Leidy Murilho e Nicole Louise.



Como foi formada a berlinda?

Durante o Duelo, Heloísa Araújo batalhou contra Lucca. Pelos votos do público, o rapaz venceu e ganhou imunidade. Já a moça acabou ocupando a primeira vaga da Batalha.



Após o Duelo, o competidor venceu uma prova que garantiu a ele o título de “Dono do Palco”. O participante ficou imunizado e ainda indicou a cantora Leidy Murilho para a berlinda.



Por fim, Nicole recebeu seis votos dos outros confinados e assumiu o terceiro lugar na batalha. A competidora foi votada por Evellin, Ramalho, Mayarah, Thália, Califfa e Rodrigo Garcia.

