Reprodução/SBT Silvio Santos e Patrícia Abravanel

Patrícia Abravanel, de 46 anos, não retornará ao SBT nesta semana, como havia sido especulado. Em comunicado enviado à imprensa na última terça-feira (20), a emissora detalhou quando será o retorno da apresentadora ao canal após a morte do icônico Silvio Santos, que morreu aos 93 anos.



Segundo o SBT, a herdeira do comunicador e empresário volta ao estúdio somente na quinta-feira da semana que vem, no dia 29. No entanto, um programa inédito irá ao ar já neste próximo domingo (25).



“Patricia Abravanel não retornará às gravações nesta quinta-feira (22), ao contrário do que tem sido divulgado pela imprensa. A apresentadora deve voltar aos estúdios apenas no dia 29 de agosto”, informa o comunicado divulgado pelo canal.



Programa inédito

Neste domingo (25), o “Programa Silvio Santos” contará com uma edição inédita, ainda que Patrícia não tenha gravado nesta semana. Isso porque o programa que seria apresentado no domingo passado (18) foi cancelado em virtude das programações especiais em homenagem a Silvio Santos. O icônico apresentador morreu no último sábado (17), em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1).

