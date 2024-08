Divulgação/SBT Sonia Abrão em sua última gravação para a TV ao lado de Silvio Santos

Apresentadora do “A Tarde é Sua”, Sônia Abrão resolveu se pronunciar, nesta segunda-feira (19), sobre o motivo que a impediu de ir à Globo, no “Domingão com Huck”, para homenagear Silvio Santos. O icônico comunicador morreu no último sábado (17), com uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).



“A gente viu essa homenagem tão linda, reproduzindo esse clima de alegria. Eu faria parte desse programa ontem, o Huck queria que eu estivesse no Rio, nos estúdios da Rede Globo”, iniciou ela, durante o programa vespertino que apresenta na Rede TV!.



“Eu não pude ir, infelizmente. Mas eu queria deixar o meu agradecimento por ter se lembrado da gente. Ele [Luciano Huck] falou que quando ele recebeu a notícia [do falecimento de Silvio Santos], a primeira que ele pensou foi em mim, pelo tanto que a gente fala do Silvio”, acrescentou.



Ausência

Sônia pontuou que gostaria “muito” de ter ido à Globo. Segundo a apresentadora, ela precisou recusar o convite por compromissos da própria Rede TV!, que também fez programações especiais para o patriarca das Abravanel.



“Queria muito estar lá, muito mesmo, estar com ele e com antigos colegas, poder levar essa mensagem de amor que o Silvio tem. Mas a minha casa, a minha emissora precisava de mim, e aqui eu fiquei, fiz os programas que eu tinha que fazer”, finalizou.

