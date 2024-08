DA REDAÇÃO Silvio Santos, um dos maiores nomes da tv brasileira, morre aos 93 anos

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17). O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu. Após a notícia do falecimento, que foi confirmada pelo SBT, as celebridades lamentaram a morte do comunicador:

"É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre", escreveu a apresentadora Eliana. “Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos para muitos, e o eterno chefe (o patrão) pra mim! Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos", iniciou a atriz Larissa Manoela.





"Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu! Se hoje sou quem sou foi porque lá trás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Serei eternamente grata!", prosseguiu a artista.

"Que você possa descansar em paz com a certeza de que seu legado continuará intacto e será levado para todas as próximas gerações que ainda virão! À família Abravanel e ao SBT meus sentimentos, máximo carinho e o meu muito obrigada! Um beijo com muito amor e um abraço bem forte! Para sempre Silvio Santos 🙏 Nosso ícone da televisão brasileira”, finalizou ela.











"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande", lamentou Celso Portiolli.

"Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior", acrescentou ele.

























A atriz Maisa publicou um texto emocionante sobre a sua relação com o apresentador. "Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o Silvio Santos", iniciou ela.

"O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergarva coisas que as outras pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né?", relembrou.

"Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 ( e é verdade).Quando estávamos juntos fazendo o quadro "Pergunte pra Maisa" no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que "tudo bem puxar a peruca Sisi sabe?? é meu amigo...", detalhou a artista.



"E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do SBT, local que eu sempre vou ter no coração como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá", afirmou.

"Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro.Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida.

Com muito amor e saudade, Maisa", concluiu a apresentadora.





"Ainda bem que você é eterno, seu sorriso, sua alegria, sua generosidade, seus ensinamentos, sua humildade, seu legado. Que honra ter trabalhado com você e para você , que privilégio ter aprendido com você. Muito amor e gratidão por tudo, meu querido mestre Silvio Santos. Meu carinho e meus sentimentos aos fãs e à família. Que Deus conforte nossos corações", escreveu a apresentadora Cris Flores.































Morte do apresentador

Silvio Santos, maior ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17). A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT, emissora do comunicador. O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu.

A primeira internação do comunicador foi no dia 18 de julho após ter sido diagnosticado com H1N1, vírus que se manifesta como infecção respiratória. O apresentador chegou a melhorar, mas no dia 1 de agosto retornou ao hospital e, desde então, estava internado. Os familiares de Silvio Santos se pronunciaram e desejaram boas energias para ele.

Tiago Abravanel, neto do apresentador, falou sobre o estado de saúde em entrevista à revista Quem. "Graças a Deus, ele está super bem assistido por todos os médicos", afirmou o artista. "Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo, se Deus quiser", pediu ele, na última quarta-feira (14).

