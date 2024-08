Tiago Ghidotti Silvio Santos

O SBT completa 43 anos nesta segunda-feira (18), dois dias após a morte de seu fundador, o empresário e apresentador Silvio Santos, de 93 anos. O comunicador morreu no sábado (17), diagnosticado com broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).



No entanto, a emissora não divulgou nenhuma programação especial para o 43º aniversário. No domingo (18), um especial celebrativo foi suspenso em virtude do falecimento de Silvio Santos.



No lugar da programação de celebração, reprises de apresentações especiais foram transmitidas. Celso Portiolli e César Filho foram alguns dos apresentadores que comandaram parte das homenagens destinadas ao icônico comunicador.



Homenagens nas concorrentes

Silvio Santos recebeu homenagens de vários canais concorrentes do SBT. Apresentadores da Record TV e Globo, a exemplo de Rodrigo Faro, Luciano Huck, Cesar Tralli, Ana Clara, Renata Vasconcellos e Angelica, lamentaram o falecimento do fundador do SBT.

Relembre a trajetória de Silvio Santos:

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





