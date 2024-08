Reprodução Silvio Santos estava internado deste o dia 1º de agosto

Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17), em São Paulo . O apresentador, dono do SBT e ícone da TV brasileira, estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês.

Em julho de 2024, o apresentador assustou o público ao ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein após ser diagnosticado com h1n1 , doença viral que se manifesta como infecção respiratória. Na época, ele passou poucos dias internado.

No entanto, no dia 1º de agosto, Silvio voltou a ser internado por causa de uma nova condição de saúde, que foi mantida em sigilo.

Em um primeiro momento, a família havia dito que ele retornou ao hospital apenas para realizar exames de imagem, porém, o apresentador não deixou a unidade de saúde desde que chegou.

Na quarta-feira (14), o neto do 'dono do baú', Tiago Abravanel, compartilhou atualizações sobre o estado de saúde de seu avô, dizendo que ele estava bem.

“É superrestrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo”, declarou Tiago à revista Quem .

Ao Estadão, a assessoria de imprensa do SBT informou, também na quarta-feira, que o apresentador estava “melhorando a cada dia”, sem divulgar mais detalhes sobre a internação.

Causa da morte

Silvio faleceu devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). A informação foi divulgada pelo Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o dia 1º de agosto, em São Paulo.

Segundo o hospital, o falecimento do ícone da televisão brasileira aconteceu às 4h50 deste sábado. "O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", diz a nota. Os geriatras Gabriel Truppel Constantino e Victor José Dornelas Melo, o cirurgião José Curado e o diretor médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto, assinaram o comunicado

Veja nota do SBT neste sábado (17)

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações".

