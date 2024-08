Reprodução/Instagram Patricia Abravanel prepara homenagem de Dia dos Pais em meio a internação de Silvio Santos

Comandando o Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel preparou uma homenagem para o Dia dos Pais em meio a internação de Silvio Santos . O apresentador está em recuperação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A apresentadora gravou o programa na terça-feira (6) e contou com a presença de Ratinho, Raul Gil, Otávio Mesquita, e os respectivos filhos para uma participação especial.

Para a homenagem, a logomarca da atração foi substituída por um microfone preso na gravata, marca do dono do SBT.

Fora da gravação, Patricia foi questionada sobre a família e ela afirmou que estava "tudo bem".

O estado de saúde de Silvio Santos

O ex-apresentador Silvio Santos, de 93 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O veterano está sob cuidados médicos e já soma mais de cinco dias de internação. Na segunda-feira (5), o SBT afirmou que ele está bem e se recuperando.

Silvio Santos foi readmitido no hospital paulistano, o que gerou preocupações. Em julho, ele havia sido levado ao centro médico após contrair H1N1, uma doença causada pela mutação do vírus da influenza que se manifesta como uma infecção respiratória.

