Foto Globo/Beatriz Damy Lilith (Lucy Alves) em 'Renascer'

Prestes a deixar a grade da Rede Globo, “Renascer” terá outra reviravolta nos próximos capítulos. Dessa vez, a personagem Lilith (Lucy Alves) resgatará o passado de Jacutinga (Juliana Paes) ao contar sobre um segredo surpreendente da antiga cafetina.



Lilith dirá que é filha biológica de Jacutinga. A revelação surpreenderá os personagens centrais da narrativa, como Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater). A primeira a descobrir o segredo será Morena (Ana Cecília Costa).



Juliana Paes foi convidada para a reta final de “Renascer”. A atriz surgiria como Jacutinga outra vez. No entanto, Paes optou por negar o convite da Globo. Ao “UOL”, ela disse que a negativa foi motivada por compromissos com a Netflix e Disney +, streamings nos quais protagonizou séries.



Substituta

A saga rural adaptada por Bruno Luperi a partir da obra de Benedito Ruy Barbosa chega ao fim em setembro deste ano. “Renascer” será substituída por “Mania de Você”. A nova novela das nove é escrita por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de “Todas as Flores”, “Avenida Brasil” e “A Favorita”.

