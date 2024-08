Reprodução Instagram - 20.8.2024 Kéfera e Bruna Louise

Kéfera Buchmann, de 31 anos, abriu o jogo em relação ao fim da amizade com Bruna Louise. Durante participação no “De Frente com a Blogueirinha”, na última segunda-feira (19), ela detalhou o motivo do afastamento e dividiu opiniões.



Segundo Kéfera, a então amiga teria se apaixonado por ela e, por isso, as duas teriam se afastado. “Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de aproximação. Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido”, iniciou.



“Ela comentou sobre o que sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas”, acrescentou. Blogueirinha rebateu a fala de Kéfera e questionou: “Ela estava apaixonada por você?”.



Buchmann afirmou que sim. “Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto. Cara, te mostro depois, mas foi meio que isso. Ela falou algo como ‘Não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você’ ou algo desse tipo”, revelou.



Bissexualidade

Bissexual assumida, Kéfera nega que tenha tido qualquer tipo de interesse amoroso em Bruna Louise. “Apesar de eu já ter uma noção sobre minha bissexualidade na época com ela, eu não tinha nada além de amizade. Eu via ela realmente como amiga. Quando ela me contou, foi uma revelação para mim”, comentou.



A revelação de Kéfera sobre o motivo do afastamento dividiu opiniões e polemizou na web. Isso porque alguns internautas criticaram a youtuber, alegando que ela não deveria ter exposto os sentimentos de Bruna publicamente. Já outros saíram em defesa de Buchmann e pontuaram que ela tinha o direito de expor o próprio lado da história.

