Globo/ Manoella Mello/ Acervo Globo Qual será o fim de Dona Patroa em Renascer? Relembre a primeira versão

Dona Patroa ( Camila Morgado ) acabou de vez com o casamento abusivo em Renascer e se entregou de vez para Rachid ( Almir Sater ), mas ainda assim o dia do casal termina em briga.

Relembre o desfecho de Dona Patroa na versão original

Em 1993, Dona Patroa (Eliane Giardini) teve o final feliz com o amor libanês, mas antes disso, ela precisou passar por uma despedida emocionante.

Nos últimos capítulos, Iolanda se despedia da filha Sandra (Luciana Braga) e de seu genro João Pedro (Marcos Palmeira) para um "passeio" com Rachid (Luis Carlos Arutin) para o Líbano. Só que Norberto (Nelson Xavier) revela que a mudança seria definitiva.

Iolanda ficou chocada e decidiu ficar na vila ao lado da filha. Mas Sandra percebe o amor da mãe por Rachid e aconselha Iolanda a ser feliz ao lado do libanês. A cena marcou o fim da trama de Dona Patroa e Rachid na trama.

Mudança de novelas

Adaptada por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa, “Renascer” se despede da grade da emissora em setembro. O remake dará lugar para Mania de Você, trama inédita desenvolvida por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de A Favorita, Avenida Brasil e Todas as Flores.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp