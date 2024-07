Reprodução X, antigo Twitter, Globo Mariana Ximenes como Ísis em 'Mania de Você'

Após 14 anos longe das novelas das nove, Mariana Ximenes estará de volta ao horário nobre da Globo. Em setembro, a atriz dará vida à vilã Isis em “Mania de Você” , narrativa escrita por João Emanuel Carneiro e que substituirá o remake de “Renascer” na grade da emissora.



A personagem não foi rotulada como vilã principal, mas fará falcatruas e articulará golpes ao decorrer da trama. Na história, ela engravida do amante e finge que o bebê é do marido para manter o casamento, motivada por interesses financeiros.



Antes de “Mania de Você”, Ximenes já havia trabalhado com o novelista João Emanuel Carneiro, conhecido por obras como “Avenida Brasil” e “Da Cor do Pecado”. Os dois trabalharam juntos em “Cobras e Lagartos”, em 2006, quando Mariana deu vida à mocinha Bel.



Três anos depois, em 2009, a parceria foi retomada. Dessa vez, com “A Favorita”, trama das nove em que interpretou Lara, personagem alvo da disputa entre a batalhadora Donatela (Claudia Raia) e a vilã Flora (Patrícia Pillar).



A última novela das nove de Mariana Ximenes foi “Passione” , exibida em 2010. Desde então, a atriz estava longe do horário. “Mania de Você” ocupa o lugar de “Renascer” em setembro e depois será substituída pelo remake de “Vale Tudo”, reescrito por Manuela Dias, a mesma autora de “Amor de Mãe”.

