Reprodução SBT/ Instagram Victor Dornelas cuidou de Silvio Santos

O geriatra Victor Dornelas, do Hospital Israelita Albert Einstein, usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para falar sobre Silvio Santos, paciente que cuidou nos últimos dias. O apresentador e empresário morreu no último sábado (17), aos 93 anos, e estava internado desde o dia 1º de agosto.





"Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos", iniciou o profissional da saúde.





"Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia", acrescentou.





O médico ainda relembrou de uma conversa que teve com Silvio Santos durante a internação. Na ocasião, o patriarca das Abravanel incentivou o geriatra a formar uma família. "Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19/07, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado", recordou.





"Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: 'Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, Dr. Victor, não se esqueça'.", explicou.





Por fim, Victor Dornelas agradeceu a família Abravanel e a equipe do Hospital Albert Einstein. "Obrigado pela confiança, D. Iris, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Obrigado Gabriel Truppel Constantino pela parceria, companheirismo e amizade. Obrigado ao Hospital Israelita Albert Einstein e profissionais envolvidos por nos permitir a melhor prática. Obrigado por tanto Silvio", finalizou.

Relembre a trajetória de Silvio Santos:

O microfone na blusa virou marca registrada do apresentador Reprodução Silvio Santos nos anos 80 Reprodução Silvio Santos e Íris Abravanel eram casados desde 1978 Reprodução Silvio Santos em 1984 Reprodução Silvio Santos começou nas telinhas na TV Paulista Reprodução Silvio Santos passou pela Record, Globo e Tupi Reprodução Silvio Santos enquantro apresentava um programa de rádio Reprodução Silvio Santos apresentando o "Hit Parade", em 1958 Reprodução Silvio Santos se tornou um sucesso nas rádios e telinhas do Brasil Reprodução Silvio premia Bozo, palhaço de sucesso do SBT Reprodução/SBT Silvio Santos quando fundou o SBT, em 1981 Reprodução Silvio Santos e Raul Gil entre os anos 60/70 Reprodução/SBT Os programas de Silvio Santos eram repletos de pegadinhas Reprodução/SBT Silvio Santos e seus famosos carnês Reprodução O "Programa Silvio Santos" também foi para o SBT Reprodução Silvio Santos fundou o SBT em 1981 Reprodução Silvio Santos jovem Reprodução Silvio Santos iniciou a carreira de radialista ainda adolescente Reprodução Silvio Santos com a primeira mulher, Maria Aparecida Vieira, a filha Cintia Abravanel e uma sobrinha. Reprodução Silvio Santos não parou de empreender e criou o "Baú da Felicidade" Reprodução Silvio Santos quando serviu o Exército Reprodução





