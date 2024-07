Reprodução/Instagram Renascer: personagem de Lucy Alves vai viver romance com outra mulher

Lucy Alves foi anunciada no elenco de Renascer e fará a estreia no mês de agosto como a sanfoneira Lilith, que usa Jacutinga como nome artístico e que não existia na primeira versão da novela da Globo.

Na trama das nove, a personagem vai despertar o interesse de Norberto (Matheus Nachtergaele) e Zinha (Samantha Jones), afirmou o gshow.

A saga de Lilith começa quando Rachid (Almir Sater) e Norberto vão novamente em busca de Jacutinga (Juliana Paes). Uma pista leva os dois em um “inferninho”, onde encontrarão Lilith.

Vale lembrar que Lucy Alves estreou nas novelas da Globo em Velho Chico, em 2016. Nos papéis, a artista sempre interpretou mulheres heterossexuais. Atualmente, ela namora Indira Nascimento, com quem contracenou em Travessia, em 2022.

Lucy começa a gravar as primeiras cenas como Lilith neste semana.

Conheça Indira Nascimento, a namorada de Lucy Alves:

