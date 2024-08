Reprodução Instagram/ TV Globo Gil do Vigor e Rafa Kalimann

Após Rafa Kalimann ser escalada para dar vida à vilã Jéssica em "Família é Tudo", chegou a vez do ex-BBB e economista Gil do Vigor, de 33 anos, estrear como ator. O influenciador deve compor o elenco da atual narrativa das sete da Rede Globo, escrita pelo novelista Daniel Ortiz.





A informação da escalação do ex-BBB foi antecipada pelo portal "Notícias da TV", do "UOL", nesta quinta-feira (15). Segundo o site, Gil interpretará ele mesmo no folhetim da faixa das sete. Isso porque ele não tem o registro de ator para poder interpretar outro personagem ficcional.





O ex-BBB participará do núcleo de uma das protagonistas da narrativa, a aspirante a cantora Andrômeda Mancini, defendida pela artista Ramille. Além dela, é esperado que o economista contracene com Chicão (Gabriel Godoy) e Sheila (Marianna Armellini).





2 ex-BBBs em 'Família é Tudo'

Caso Gil entre, de fato, na narrativa, serão dois ex-BBBs em "Família é Tudo". Vice-campeã do "BBB 20", Rafa Kalimann está na novela como a vilã Jéssica. Mas, ao contrário de Gil, ela tem o DRT (registro de trabalho profissional para atores). Antes de estrear na trama de Ortiz, Kalimann fez uma participação especial no seriado "Rensga Hits!".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.