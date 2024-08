Reprodução Instagram/ X, antigo Twitter Adele com fã brasileiro Caio Giardini

Adele, de 36 anos, mostrou o carinho que sente pelos fãs do Brasil. Na última quarta-feira (14), durante um show que realizava em Munique, na Alemanha, a cantora e compositora chamou um brasileiro para subir ao palco no qual ela se apresentava.



“Tem mais alguém aqui que é do Brasil?”, questionou a cantora, que foi respondida por vários gritos do público. Em seguida, ela confirmou que os fãs do Brasil iam aos seus shows com frequência: “Eu sei, eu sei. Todo o santo dia eu ouço alguém falando ‘Come to Brasil‘ [Venha para o Brasil]”.

Assista o vídeo do momento:

Momento em que Caio, fã brasileiro, foi chamado ao palco pela Adele! 🥹🇧🇷 pic.twitter.com/F1EfWghxbo — Info Adele (@InfoAdeleBrasil) August 15, 2024



O rapaz notado por Adele é Caio Giardini, que mora em Nova York, nos Estados Unidos. Por meio do Instagram, ele agradeceu a musicista e afirmou que realizou um sonho. “Meu sonho se tornou realidade. Obrigado, Adele”, escreveu ele como legenda de uma foto em que surgia ao lado dela.







Fãs repercutiram o momento

Nas redes sociais, outros admiradores de Adele ovacionaram o ato da artista em chamar um brasileiro para o palco. “Estou tremendo de inveja”, ironizou um. “Lindos”, elogiou outro. “Como ele ficou calmo assim? Eu já estaria chorando”, brincou ainda um terceiro.

