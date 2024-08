Reprodução Autor de 'Família é Tudo' detona VoePass após acidente aéreo: 'Estava demorando'

O autor da novela "Família é Tudo", Daniel Ortiz, criticou a empresa VoePass Linhas Aéreas após o acidente de sexta-feira (9), em Vinhedo, que vitimou 62 pessoas. Através do Instagram, ele relembrou problemas que observou quando viajou em aeronaves ATR, semelhantes à do acidente.

"Peguei esse avião inúmeras vezes para ir a Ribeirão Preto. É horrível! Estava demorando para acontecer um acidente", escreveu ele.

Com a repercussão da tragédia, Daniel Ortiz também compartilhou notícias sobre a queda do avião. Em uma delas, foi relembrado o episódio em que o cantor MC Hariel se recusou a voar na aeronave da empresa após alegar más condições estruturais.

"Não é nada com os funcionários, não, mas essa empresa aqui do cralho, de filha da pta, Voepass, eu queria voar, mas não dá para voar com essa prra. Olha o avião como está caindo aos pedaços, não sei nem como eu quis voar com essa prra", denunciou o funkeiro meses atrás.

"Pura verdade! Como a Latam ainda terceiriza aviões da Voepass?", adicionou Daniel Ortiz, nos Stories do Instagram.

Na sequência, o autor compartilhou um vídeo do youtuber Estevam Pelo Mundo, em que ele relata sua experiência em um voo da empresa.

"Todo mundo sabia que a Voepass é um lixo, e mesmo assim a Latam insiste em voar com eles!", alfinetou Ortiz.

Acidente aéreo em Vinhedo

Uma aeronave modelo turboélice ATR-72, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu na tarde de sexta-feira (9). O avião pertencia à companhia VoePass Linhas Aéreas, antiga Passaredo.

De acordo com as autoridades, havia 62 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. A aeronave caiu no condomínio residencial Recanto Florido, atingindo o muro e a área externa de uma casa. Não há registro de vítimas no solo.