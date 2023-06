Os dias de glória da influenciadora e agora atriz Rafa Kalimann finalmente chegaram. A jornalista Fabia Oliveira bateu um papo exclusivo com o presidente da SATED RJ (SINDICATO DOS ARTISTAS DO RIO DE JANEIRO), Hugo Gross, onde ele confirmou que a ex-BBB de fato conseguiu seu DRT. “Somos um órgão sério, que fiscaliza as emissoras e preza pela contratação de atores com registros profissionais. A Rafa conseguiu algumas autorizações especiais e trabalhou como atriz. Ela também estudou – e continua estudando – para exercer a profissão. Ela batalhou para conseguir o registro”, afirmou Hugo, com exclusividade à coluna Fabia Oliveira.

Por muito tempo houve um burburinho na web onde alegavam que o presidente do sindicato tinha uma perseguição com a Rafa, mas parece que não passou de boatos. Hugo Gross, também comentou sobre o caso: “Fiz o que achei correto na época. Mas a prova de que não era algo pessoal está aí. Rafa Kalimann agora pode atuar sem nenhuma interferência do Sindicato dos Artistas. Trabalhamos em prol da categoria e estamos felizes com a conquista de alguém que estudou e conseguiu realizar seu sonho”.

Para quem não se lembra, a ex-BBB chegou a ganhar um papel na novela 'Vai na Fé', mas devido a falta de autorização especial e o DRT, ela precisou ser retirada do elenco da novela. A influenciadora chegou a fazer outros trabalhos como atriz, mas todos eles com autorização especial.

Desejamos sucesso a atriz, que ela consiga trilhar um bom caminho com a atuação.