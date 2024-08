Reprodução/Globo Marcos Palmeira como José Inocêncio em 'Renascer'

“Renascer” está nas últimas semanas de exibição na Globo e os possíveis desfechos de alguns personagens já estão sendo mostrados ao público. É o caso dos protagonistas José Inocêncio e Maria Santa, interpretados, respectivamente, por Marcos Palmeira e Duda Santos.



Nos próximos capítulos, o patriarca dos Inocêncio decidirá ler a carta secreta de Santinha, escrita por Marianinha, irmã da mocinha, décadas atrás. Além disso, o fazendeiro será vítima de uma tentativa de assassinato pela terceira vez.



“Eu passei a novela inteiro dizendo que seu Zé Inocêncio ia sofrer uma terceira tocaia e ninguém me deu ouvidos. Agora, ele vai se reencontrar com Bumba nos próximos capítulos e vai levar muitos tiros”, antecipou Edvana Carvalho, que dá vida à personagem Inácia no folhetim do horário nobre da Rede Globo, em entrevista ao "Gshow".



Mudança de novelas

Adaptada por Bruno Luperi a partir da obra original de Benedito Ruy Barbosa, “Renascer” se despede da grade da emissora em setembro. O remake dará lugar para “Mania de Você”, trama inédita desenvolvida por João Emanuel Carneiro, mesmo autor de “A Favorita”, “Avenida Brasil” e “Todas as Flores”.

