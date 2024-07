Reprodução/Globo Renascer: José Inocêncio faz proposta a Tião em troca de depoimento contra Egídio

José Inocêncio (Marcos Palmeira) está disposto a acabar com o inimigo e fará uma proposta para Tião (Irandhir Santos) em Renascer. Em troca de um depoimento, ele oferecerá casa, trabalho e até o cramulhão ao matuto.

Segundo Observatório da TV, o coronel descobre que o marido de Joana (Alice Carvalho) apanhou dos capangas de Egídio (Vladimir Brichta) e aproveita o momento para fazer uma denúncia à polícia contra o vilão.

Com a ideia, ele implora que Tião conte a verdade e acuse Egídio. Mas, após uma ameaça de Marçal (Osvaldo Mil), ele inventa que se machucou ao cair de um cavalo.

"O delegado já tá rondando ele… um empurrãozinho que a gente desse, Tião… unzinho que fosse ia fazê o castelo de carta dele desmoroná! Eu vô te contratá pra trabalhá aqui comigo! Trago você, Joana e teus filho pra morarem aqui… vocês vão vivê tudo debâxo da minha proteção", dirá Inocêncio.

"Eu posso lhe dá esse diabinho se você me ajuda a desmascará aquele maldito!", disparou ele.

Com os presentes, o destino de Tião muda no novo remake de Renascer. Na versão de 1993, ele morre sem a proteção do coronel.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp