O capítulo desta sexta-feira (3) de "Renascer" emocionou o público nas redes sociais. O episódio exibiu a morte de Maria Santa, interpretada por Duda Santos. A jovem morreu após dar à luz o quarto filho com José Inocêncio, protagonista vivido por Humberto Carrão na primeira fase da novela.





Assim como na versão original da trama, exibida em 1993, José disse para Jacutinga (Juliana Paes) que preferia que Maria Santa continuasse viva, caso pudesse escolher salvar alguém no parto. No entanto, a jovem optou por lutar pelo nascimento do filho, João Pedro, irmão de José Augusto, José Bento e José Venâncio.





Maria é encontrada morta no quarto na manhã seguinte, por Jacutinga e Inácia (Edvana Carvalho). A cena exibe a emoção de José Inocêncio ao ver a amada morta. Este momento que dará início ao afastamento do protagonista com o quarto filho, que será renegado pelo pai.

"Fazia tempo que não chorava com uma novela", afirmou um espectador no X, antigo Twitter. "O tanto que chorei", comentou outro. "O capítulo de hoje foi muito triste", reagiu mais um. "Essa cena voltou a me emocionar, como na primeira versão", comentou outro.

Compare abaixo a cena original com a versão do remake atual:

Cena de 1993

A morte de Maria Santa na primeira versão de #Renascer



O iniciante Leonardo vieira (Zé Inocêncio), dando um show de atuação ao lado de Patrícia França e Fernanda Montenegro. pic.twitter.com/a9PeFtbJIl — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) February 3, 2024





Cena de 2024













