Reprodução/Globo Renascer: José Inocêncio faz confissão surpreendente a João Pedro

Mariana (Theresa Fonseca) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) estão na disputa para chegar a um acordo com o divórcio. Ela bate o pé para ficar com a casa que era de avô, Belarmino (Antonio Calloni), atual moradia de João Pedro (Juan Paiva).

O produtor de cacau não deu ouvidos e chegou a oferecer a sua própria fazenda para ex, que recusou.

No próximo capítulo da novela das 9, João vai entrar em ação para ajudar o pai. Ele procura e questiona Mariana sobre a proposta. "'Se' ele pudesse eu tava lá... não aqui".

Inocêncio não vai gostar da atitude do filho. "Você não tinha nada o que tê ido conversá com Mariana".

O caçula, então, diz que abre mão de suas terras para ajudar o pai, mas sem sucesso. João questiona o pai do motivo da possibilidade de dar a própria fazenda.

"Peso na consciência... num sei", responde ele. "Peso por quê?", pergunta João.

"Por tê lhe tirado a chance de um grande amor", declarou Inocêncio.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp