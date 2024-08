Reprodução Instagram/ TV Globo Fernanda Torres confirma sondagem para viver Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo'

Gloria Pires, Deborah Bloch, Cassia Kis e muitas outras veteranas tiveram os nomes ventilados para dar vida à cruel e megera Odete Roitman, vilã de “Vale Tudo”, que ganhará um remake em 2025. Mas Fernanda Torres acabou com o mistério em torno da escalação e afirmou ter sido sondada para o papel.



A filha de Fernanda Montenegro, no entanto, não confirmou que a personagem era dela, mas admitiu a sondagem por parte da emissora. As declarações foram dadas em entrevista ao “F5”, da “Folha de S.Paulo”, durante o lançamento da autobiografia de José Bonifácio de Oliveira.



“Fui sondada, sim, mas não tem nada certo”, disse. Questionada se interpretaria a vilã criada por Gilberto Braga, a intérprete de Fátima em “Tapas e Beijos” entregou que toparia o desafio. “Eu topo tudo, a gente nunca sabe. Topo tudo por amor”, argumentou.



A Globo não confirmou a escalação de Fernanda Torres. Gloria Pires era a atriz mais cotada por colunistas de TV, mas veio a público negar qualquer tipo de negociação com a emissora para o remake. Na versão original, ela deu vida à vilãzinha Maria de Fátima, filha de Raquel, interpretada por Regina Duarte e que será defendida na adaptação por Tais Araújo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.