Reprodução/TV Globo Fernanda Montenegro

A célebre atriz Fernanda Montenegro completa 94 anos de idade nesta segunda-feira (16) e as declarações vindas de amigos da classe artística, além dos fãs, que a acompanham em filmes, séries e novelas, já começaram.



Pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil fez uma publicação em homenagem à Fernanda através do X, o antigo Twitter:

Acompanhar a longa e vitoriosa trajetória de Fernanda Montenegro é uma honra para todos nós, ainda mais tendo ela ao lado de Gil como imortal da @abletras . Obrigado por toda sua contribuição à nossa cultura! Feliz aniversário e aquele abraço! #EquipeGil pic.twitter.com/Kd5fLlDO6L — Gilberto Gil (@gilbertogil) October 16, 2023







O filósofo, ambientalista e escritor Ailton Krenak, que é o primeiro indígena a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL), escreveu no Instagram: “Um dia para celebrar a presença de Fernanda Montenegro no planeta Terra”.



Fernanda Montenegro nasceu no dia 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro. A atriz coleciona papéis notáveis na cinematografia nacional, assim como na teledramaturgia brasileira, dado aos icônicos personagens interpretados por ela. Montenegro quase ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1999 pela atuação no aclamado longa-metragem “Central do Brasil”.

