Mayra Dugaich Globo confirma produção de remake da novela ‘Vale Tudo’

Nesta segunda-feira (22), a Globo anunciou oficialmente que está produzindo um remake da novela "Vale Tudo", de Gilberto Braga, escrita com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A nova versão será escrita pela autora Manuela Dias, conhecida por seu trabalho em "Amor de Mãe".



Quem assume a direção artística do projeto é Paulo Silvestrini, que vem do sucesso de "Vai na Fé". A pré-produção da novela está sendo feita nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

A novela, que foi sucesso da emissora nos anos 1980, ganha uma nova versão para comemorar os 60 anos da TV Globo, que serão comemorados em 2025.

Exibida em 1988, a novela rapidamente se tornou um ícone cultural, sendo aclamada tanto pelo público quanto pela crítica como "Melhor Novela de Todos os Tempos". A trama centra-se no conflito entre mãe e filha: a honesta Raquel Accioli (Regina Duarte) e a ambiciosa Maria de Fátima (Gloria Pires). Desde o início, Maria de Fátima vende a única propriedade da família no Paraná e foge para o Rio de Janeiro com o dinheiro, sonhando em se tornar modelo.

Raquel, determinada a encontrar a filha, segue para o Rio de Janeiro, onde conhece Ivan Meirelles (Antonio Fagundes), um administrador de empresas por quem se apaixona. Paralelamente, a história apresenta Odete Roitman (Beatriz Segall), diretora da Companhia Aérea TCA e mãe de Heleninha (Renata Sorrah), uma artista plástica frágil e insegura que luta contra o alcoolismo.

Odete, uma rica e poderosa executiva, manipula a vida de seus filhos e trata mal seus empregados, mantendo uma postura de superioridade em relação a todos ao seu redor.

Veja os cotados para estrelarem a nova versão da novela:



Taís Araújo está sendo cotada para viver Raquel, papel de Regina Duarte na versão original Reprodução Fernanda Torres e Debora Bloch estariam disputando o papel da vilã Odete Roitman, interpretada originalmente por Beatriz Segall Reprodução Cauã Reymond está sendo cotado para interpretar o vilão César Ribeiro, papel de Carlos Alberto Riccelli Reprodução Bella Campos e Giulia Buscacio passaram pelo teste para interpretar Maria de Fátima, papel de Glória Pires Reprodução Marjorie Estiano foi a escolhida para interpretar Heleninha Roitman, filha alcoólatra de Odete Roitman, interpretada por Renata Sorrah, mas a atriz recusou Reprodução Barbara Paz foi a segunda escolha para interpretar Heleninha, mas a emissora busca uma atriz mais jovem para o papel após a suposta definição de Fernanda Torres como Odete Roitman Reprodução Aline Moraes, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera e Sophie Charlotte estariam na disputa pelo papel de Heleninha Roitman Reprodução





