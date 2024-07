Reprodução/Instagram Fernanda Torres





Fernanda Torres tem se dedicado à sua forma física com exercícios orientados pelo personal trainer Chico Salgado. Ele compartilhou imagens da atriz fazendo flexões e alongamentos na sala de seu apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Durante o treino, Fernanda prendeu o cabelo em um lenço. Na postagem de Chico Salgado, seguidores começaram a especular se ela estaria testando um novo visual para uma futura personagem. "Odete, é você?", perguntou um. "Humilhou", comentou outro. "Odete Roitman vem aí", sugeriu um terceiro. Na versão dos anos 1980, a icônica vilã foi interpretada por Beatriz Segall (1926-2018).

Remake

Embora a TV Globo ainda não tenha confirmado oficialmente, Fernanda é fortemente cotada para viver a vilã Odete Roitman na nova versão de Vale Tudo, programada para 2025. Até agora, os nomes confirmados no elenco são Taís Araújo e Humberto Carrão, que interpretarão Raquel e Afonso, respectivamente.

Chico Salgado evitou dar dicas sobre se o treino de Fernanda está relacionado a algum novo projeto. "Tem gente que espera até sexta-feira pra fazer maldade. Eu já começo na segunda mesmo. Fernanda Torres: sempre acima da média!!", escreveu ele. Sem confirmação de um retorno às novelas, Fernanda está no elenco do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que concorrerá ao Leão de Ouro no Festival de Veneza.