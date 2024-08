Reprodução Instagram Tiago Abravanel e Silvio Santos

Tiago Abravanel, de 36 anos, se pronunciou sobre o estado de saúde do avô, Silvio Santos, de 93. O dono do SBT está internado desde 1º de agosto. Na última quarta-feira (7), o neto atualizou o quadro de saúde dele.



As declarações foram dadas em entrevista à “Quem”. “Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, iniciou.



“Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente”, acrescentou o humorista e ator.

Internações

Silvio Santos está sob supervisão médica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador ainda havia sido internado em julho, quando foi diagnosticado com H1N1. Ele recebeu alta no dia 20 do mês passado, mas retornou ao hospital no dia 1ª deste mês.

