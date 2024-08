Reprodução Aguinaldo Silva e Gilberto Braga

O autor Aguinaldo Silva , conhecido por novelas como 'Fina Estampa e 'Vale Tudo', foi confundido com o falecido colega de profissão, Gilberto Braga (1935-2021) , durante um encontro inesperado com uma fã em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Surpreso, Aguinaldo contou que Braga "foi morar no Céu" para a admiradora que o abordou. O autor de "Senhora do Destino" e "Império" compartilhou essa experiência inusitada em seu Instagram nesta quarta-feira (7).

Aguinaldo relatou que o incidente ocorreu há duas semanas, quando ele estava voltando de uma padaria e foi parado por uma mulher ao chegar ao portão de seu prédio. "Ao chegar no portão do meu prédio, ouvi uma voz feminina gritar: 'Gilberto!'. Não me atribuí o nome, já que não sou a pessoa, mas a senhora insistiu, agora me outorgando também o sobrenome: 'Gilberto Braga!'. Voltei-me... E ela, uma senhora talvez da minha idade, junto com a amiga que a acompanhava, aproximou-se e disse: 'Saudades de suas novelas!'", afirma o autor.

Aguinaldo afirma que então sorriu para não decepcionar a admiradora: "Eu, modestamente sorri, pois concluí que, apesar da confusão, não devia decepcioná-la", explica.

Quando ela perguntou se ele estava morando no Rio, ele respondeu: "Na verdade, mudei-me para o Céu". "E a senhora, ainda sem atinar que se enganara, reagiu esfuziante: 'E acertou em cheio. Pois Copacabana é isso mesmo para pessoas idosas como nós: um paraíso!'. Eu fiquei calado, pois, achei melhor não desalojar um espírito do lugar no qual ele encontra certeza e conforto"

Aguinaldo, que foi demitido da Globo em 2020, admitiu ter ficado chateado com a forma como foi dispensado pela emissora, especialmente quando ainda tinha projetos em andamento. Gilberto Braga, por outro lado, faleceu em 2021 após ser internado para tratar Alzheimer.

Os dois autores já trabalharam juntos na icônica novela "Vale Tudo" (1988), que também teve a colaboração de Leonor Bassères. A novela ganhará um remake na Globo em 2025. O último trabalho de Braga na emissora foi "Babilônia" (2014), um folhetim que não teve boa recepção de audiência.

Braga, antes de sua morte, estava planejando outra novela e deixou claro que não queria ser lembrado pelo fracasso de "Babilônia".

