Reproduçao TV Globo Lília Cabral como Bebel em 'Fuzuê"

Lilia Cabral, de 67 anos, virou assunto nas redes sociais por uma situação muito inusitada: quase ter levado um golpe. O que surpreendeu os internautas, no entanto, foi o desfecho da história. Isso porque o golpista se declarou fã da atriz e revelou a artimanha para a própria artista.





"Boa tarde, mãe. Adiciona meu número novo, ok? Estou passando meus contatos pessoais para esse número", escreveu o golpista, se passando pela filha de Lilia, a jovem Giulia Bertolli. "É golpe", rebateu a veterana, confirmada no elenco da próxima novela das seis.





Ao notar que estava conversando com Lilia Cabral, o golpista admitiu ser fã da atriz e pediu um áudio para escutar a voz dela. "É você mesmo? Sou seu fã! Me envia um áudio", declarou. Nos comentários da postagem, internautas repercutiram o momento e brincaram que também pediriam um áudio caso falassem com Lilia.

Volta às novelas

Após "Fuzuê" (2024), Lilia Cabral retornará à Rede Globo. A atriz está confirmada no elenco de "Garota do Momento", novela das seis da autoria de Alessandra Poggi, mesma escritora de "Além da Ilusão". A próxima narrativa substitui "No Rancho Fundo" na grade da Globo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.