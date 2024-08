Reprodução Portal Oficial Daniel Mastral Daniel Mastral









[Alerta de gatilho: a matéria trata de temas como suicídio. Se você tem depressão ou pensamentos suicidas, procure apoio no Centro Voluntário à Vida. Disque 188]

O autor Daniel Mastral , de 57 anos, foi encontrado morto, com ferimento na cabeça, em Barueri , na última segunda-feira (5). Ele se destacou no ramo literário após escrever mais de 30 títulos sobre sua experiência como ex-satanista e conversão ao cristianismo.







A informação foi anunciada por amigos nas redes sociais. "Não quero crer nisso. Você foi um verdadeiro guardião, meu amigo e irmão Daniel Mastral. Adonai nos reconciliou há alguns meses e eu pude te ver pela última vez há menos de uma semana", escreveu o influenciador Vicky Vanilla.





"Fizemos planos, você cheio de vida, de sonhos. O amor que você me tocou quando me abraçou. Eu vou espalhar a tua luz e o teu legado até o fim. Te amo para sempre. Lehitraot", acrescentou.





Obras e conversão

"O Filho do Fogo", "Guerreiros da Luz" e "Voz que Clama no Deserto" são alguns dos livros mais conhecidos de Daniel. O escritor teria abandonado o satanismo após se negar a fazer um ritual de sacrifício humano.





“Eu já tinha ouvido falar disso, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha presenciado, assim, ao vivo. Eu sou incapaz de matar um bicho, um animal, um passarinho. E eu ia ter que matar uma criança", contou ao canal "Na Real", de Bruno Di Simone.





Perdas familiares

Em dezembro de 2018, o escritor revelou aos fãs que o filho Mikhael , fruto da relação com Isabela Mastral , se suicidou. Já em 2021, a esposa dele sofreu uma parada cardíaca em decorrência de um infarto e também morreu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.