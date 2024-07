Reprodução Instagram Carol Castro e Débora Nascimento

Carol Castro foi definida como a substituta de Debora Nascimento em "Garota do Momento" , folhetim das seis que substitui "No Rancho Fundo". Castro foi selecionada às pressas após a recusa de Nascimento, inicialmente idealizada para o papel de mãe da protagonista.







As informações são da coluna "Play", do jornal "O Globo". Debora recusou o convite por um conflito de agendas. Isso porque as datas da gravação da nova novela coincidem com outros compromissos profissionais já acertados pela ex-esposa de José Loreto.





O papel foi remanejado para Carol Castro. O folhetim, escrito por Alessandra Poggi e dirigido por Natalia Grimberg, será estrelado por Duda Santos, que atualmente concilia a preparação da nova trama com as gravações de "Renascer", remake em que dá vida à Maria Santa.





O par romântico de Duda Santos fica a cargo de Pedro Novaes, filho de Leticia Spiller e Marcelo Novaes. O elenco conta ainda com Maisa Silva, que fará sua estreia em novelas da Globo, além dos veteranos Lilia Cabral, Fabio Assunção, Eduardo Sterblitch e Letícia Colin.

