Reprodução/Instagram Graciele Lacerda sobre derrota na Justiça em briga familiar

Graciele Lacerda se pronunciou após Amabylle Eiroa comemorar a vitória no processo contra ela na Justiça. A influenciadora acusou a esposa de Zezé Di Camargo de criar um perfil falso para atacar membros da família do cantor.

Nas redes sociais, a esposa do artista reagiu aos comentários de Amabylle e Igor Camargo. "Espera que vou publicar a sentença. Aí vocês vão ver quem mente", escreveu ela em resposta a um internauta que disse "Com a justiça tendo sido feita, está claro que está errado! Só os cegos não veem".

Entenda o resultado da ação

A arquiteta Amabyelle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, se manifestou nesta segunda-feira (5) para comunicar a vitória judicial no processo de danos morais que o sertanejo e a esposa Graciele Lacerda moviam contra ela e Igor Camargo. Em 2023, Eiroa expôs o suposto perfil falso de Graciele, destinado para atacar familiares do cantor em público, como, por exemplo, criticar Wanessa Camargo.

Na rede social, a mulher do herdeiro Igor Camargo publicou uma carta aberta em que conta os bastidores do processo e da briga familiar. No texto, ela aponta ter sentido "o gosto amargo da traição humana".

A família do cantor sertanejo Zezé Di Camargo passa por um período turbulento. É isso que sugerem fatos tornados públicos recentemente. Reprodução: Flipar No dia 28 de outubro, Amabylle Eiroa (foto), nora do cantor, fez uma postagem no Instagram contendo críticas e acusações a Graciele Lacerda, mulher de Zezé. Reprodução: Flipar Amabylle, que é noiva de Igor Camargo, filho do cantor, acusou Graciele Lacerda de criar um perfil falso na rede para falar mal de familiares. Reprodução: Flipar Em entrevista à colunista Fábia de Oliveira, do portal Metrópoles, Zezé Di Camargo saiu em defesa da mulher. Reprodução: Flipar Igor gerenciava as finanças do cantor sertanejo há mais de cinco anos. Reprodução: Flipar Um pouco antes de Igor compartilhar o vídeo, sua mãe, Zilu Godoi, publicou post que foi interpretado como uma indireta ao ex-marido Zezé Di Camargo. Reprodução: Flipar Zezé e Zilu se separaram em 2012. A ex-mulher chegou a dizer em entrevistas que durante o casamento o cantor a traiu com Graciele Lacerda. Reprodução: Flipar





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp