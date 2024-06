Reprodução/Instagram Manoel Carlos revela motivo de negar Lilia Cabral como 'Helena'

Manoel Carlos abriu o jogo sobre nunca ter dado uma protagonista para Lilia Cabral. O autor de novelas é conhecido pelas 'Helenas' nas tramas.

Na série documental 'Tributos', do Globoplay, o escritor se explicou. "Porque eu nunca encontrei ninguém que fizesse tão bem a antagonista da Helena. Então, quando eu faço uma sinopse, eu digo: 'qual é o papel mais difícil da novela?' Esse aí eu dou para a Lilia", declarou.

No tributo a 'Maneco', famosos como Tony Ramos, Christiane Torloni, Carolina Dieckmann, Susana Vieira, Alinne Moraes, Antonio Fagundes, Dan Stulbach, Deborah Secco, Gabriela Duarte, Giulia Gam, Júlia Lemmertz, Mateus Solano, Mel Lisboa, Nívea Maria, Regiane Alves, Taís Araujo, Vera Holtz, Vivianne Pasmanter, e Lilia Cabral, deram depoimentos.

Recentemente, Manoel Carlos apareceu em uma foto atual ao lado da fila, Júlia Almeida . O autor de novelas de 91 anos foi diagnosticado com Parkinson e se afastou do trabalho. Maneco, apelido pelo qual ficou conhecido, foi diagnosticado com a doença há seis anos e vive em um apartamento na zona sul do Rio de Janeiro.

