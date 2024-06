Divulgação/Globo Lilia Cabral se emociona com declaração especial da filha





A atriz Lilia Cabral não conseguiu segurar as lágrimas durante sua participação no "Domingão com Huck", onde esteve como jurada do 'Dança dos Famosos' neste domingo (23).

O motivo? A artista foi pega de surpresa com uma emocionante homenagem feita pela filha, Giulia Bertolli, de 28 anos. A jovem, que também é atriz, arrancou lágrimas da mãe e emocionou a todos no programa de Huck.

"A minha mãe sempre gostou de TV, ela sempre gostou de artes no geral. Mas para o meu avô, artes não era uma possibilidade. Existiam poucas profissões que ela poderia fazer e teatro não era uma delas", contou Giulia. Ela disse ainda que a mãe precisou fingir que ia às aulas de jornalismo quando, na realidade, frequentava as aulas de teatro.

Em seguida, ela contou como os avós descobriram a verdade. "Até que depois do curso, ela fez um teste para uma novela chamada Os Imigrantes. E ela passou nessa novela, foi aí que ela resolveu contar para o meu avô que ela tinha um sonho de ser atriz e que ela iria contar a história dele."

"E com certeza, aonde quer que eles estejam, tanto meu avô quanto minha avó, acho que eles estariam muito orgulhosos da minha mãe", acredita a jovem.

Giulia também falou sobre o fato delas compartilharem a mesma profissão. "Acho que de todos os papéis que posso ter na minha vida, o de ser a sua filha, com certeza, é o mais especial e é o mais importante. Eu te amo", declarou.

Assista

E esse recadinho que a Lilia Cabral ganhou da Giulia? Impossível não se emocionar 🥹 #Domingão pic.twitter.com/8osi5it7Ks — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 23, 2024