Reprodução SBT Eliana e Patrícia Abravanel

Eliana, de 51 anos, resolveu se pronunciar sobre as especulações de que ela e Patrícia Abravanel, de 46, teriam algum tipo de "rivalidade". Durante a saída da loira do canal de Silvio Santos , boatos de que as apresentadoras tinham discutido tomaram conta das redes sociais.







"Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair. Sou grata, especialmente, ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira", disse em entrevista à Revista Ela, do "O Globo".





Relembre

Quando deixou o SBT em junho deste ano, Eliana foi homenageada por Patrícia Abravanel no dominical "Programa Silvio Santos". Na ocasião, a herdeira do dono do SBT pediu perdão a Eliana em nome da emissora, o que gerou especulações de um possível conflito entre a loira e o canal.





"Não sei o que aconteceu aqui no SBT. Mas em nome do SBT e da minha família, eu quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa ou falou algo que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero pedir em nome da família Abravanel que você nos perdoe", declarou Patrícia à época.

Recém-contratada da Rede Globo, a apresentadora Eliana deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico neste domingo (30/06) e se emocionou. Reprodução: Flipar Entre outros assuntos, Eliana relembrou memórias da infância e comentou sobre os últimos momentos de convivência com o pai, que faleceu em março desde ano, aos 92 anos. Reprodução: Flipar Nas redes sociais, ela publicou um vídeo mostrando o novo crachá e comemorando o novo emprego. Relembre a trajetória de Eliana na TV! Reprodução: Flipar Eliana Michaelichen Bezerra, conhecida artisticamente como Eliana, nasceu em 22 de novembro de 1973, em São Paulo. Reprodução: Flipar Sua trajetória na televisão começou ainda na infância, mas ela se consolidou como uma das principais apresentadoras de TV no Brasil ao longo de várias décadas. Reprodução: Flipar Posteriormente, em 1990, ela foi convidada por Gugu Liberato para integrar o grupo Banana Split, que era um sucesso na época. Reprodução: Flipar O programa durou apenas três meses e precisou ser encerrado por conta do alto custo na época. Reprodução: Flipar Durante esse período, Eliana introduziu o personagem Melocoton, um boneco que se tornou um grande sucesso de vendas. Reprodução: Flipar Ela permaneceu à frente do programa por 15 anos, até encerrar sua parceria com a emissora em 2024 e assinar com a Globo. Reprodução: Flipar Ao longo dos anos, a apresentadora teve relacionamentos com figuras conhecidas da TV brasileira. Na década de 90, ela teve um caso com Luciano Huck, que hoje é casado com Angélica, amiga de Eliana. Reprodução: Flipar Ela também teve um relacionamento com Roberto Justus, empresário e personalidade da TV. Os dois chegaram a ficar noivos, mas terminaram pouco tempo depois, em 2001. Reprodução: Flipar O primeiro casamento de Eliana foi com o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, que hoje está com Ana Hickmann. Eles ficaram juntos por três anos antes de se separarem em 2007. Reprodução: Flipar No ano seguinte, Eliana engatou um namoro com João Marcello Bôscoli, filho de Elis Regina, com quem teve seu primeiro filho. O relacionamento terminou em 2014. Reprodução: Flipar No mesmo ano, Eliana começou a namorar o diretor do programa Altas Horas, Adriano Ricco, com quem está até hoje. Reprodução: Flipar Durante a gravidez de sua segunda filha, Manuela, a apresentadora enfrentou complicações sérias e chegou a ter que ficar internada por cinco meses devido ao deslocamento da placenta e hemorragias. Reprodução: Flipar





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.