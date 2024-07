Reprodução YouTube/Instagram/SBT Cariúcha, Eliana e Patrícia Abravanel

Além de ter debochado de Jojo Todynho, Cariúcha resolveu abrir o jogo sobre o desentendimento entre as apresentadoras Eliana Michaelichen e Patrícia Abravanel. Durante participação no "De Frente com a Blogueirinha", na última segunda-feira (29), ela insinuou que Eliana foi a culpada do conflito.







"As pessoas que brigam com a Patrícia", começou a apresentadora do "Fofocalizando". Blogueirinha resolveu indagar a ex-peoa de "A Fazenda" e questionou: "Então, foi a Eliana que brigou com a Patrícia?". "Acho que foi a Eliana. Não é culpa da Patrícia, não", rebateu Cariúcha.





"As pessoas são muito invejosas e não estou falando somente da Eliana. A Patrícia é talentosa e herdeira, as pessoas têm inveja. A Eliana não é popular como a Patrícia. As pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira", acrescentou ela, que ganhou fama após protagonizar um barraco no "Profissão Repórter", na Globo.





Segundo Cariúcha, a filha do dono do SBT é criticada por ser "rica", "popular" e do "povo". "A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento, as pessoas não aceitam que ela é do povo, é popular, é rica, é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, patricinha de Bervely Hills, ela é o Silvio Santos de saia", opinou.





Relembre

Quando Eliana deixou o SBT, Patrícia pediu desculpas para a apresentadora. Sem detalhar o que teria motivado a saída dela, Abravanel ainda afirmou que ela poderia retornar ao canal caso quisesse. " Se algo aconteceu, não sei, te peço perdão, da minha família e do SBT, para você. Nos perdoe. Vá livre e confiante, e saiba que você tem uma casa para voltar, se você quiser", disse à época.

