Reprodução/Instagram Maisa

Maisa Silva, de 22 anos, interpretará sua primeira vilã em novelas após personagens coadjuvantes em folhetins infantojuvenis de seu antigo canal, o SBT. Agora na Globo, a ex-estrela mirim conta da antagonista que assume em "Garota do Momento" , substituta de "No Rancho Fundo" na faixa das seis.





Durante participação no "Fantástico" do último domingo (4), Maisa afirmou que espera que o público "não pegue tão pesado" com ela, mas ponderou também que, caso isso aconteça", "significa" a realização de um bom "trabalho".





"Eu estou fazendo uma antagonista. Eu sou do núcleo dos vilões. Espero que você goste de mim minimamente, Eliana. Espero que a galera não pegue tão pesado. Assim, se pegarem pesado também, significa que eu tô fazendo o meu trabalho direito", disse em entrevista à Eliana Michaelichen, recém-contratada da Rede Globo.





As antigas contratadas do SBT ainda mandaram mensagens positivas para Silvio Santos, que voltou a ser internado. "Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo para sua casa, tá?", declarou Eliana.





"Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E estou sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações", acrescentou Maisa.

