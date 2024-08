Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha gravou mais de 30 discos

Conhecido na televisão como Caçulinha , o musicista Rubens Antônio da Silva morreu, aos 86 anos, nesta segunda-feira (5), na capital paulista. O artista estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, há cerca de dez dias. Ele tentava se recuperar de um infarto; conheça!





Família musical

A afinidade com o mundo da música já veio de berço, com influência do patriarca e também do tio. Mariano de Silva , pai de Caçulinha, era um compositor sertanejo que se destacou em Piracicaba. Mariano de Silva, inclusive, formou uma dupla sertaneja com seu irmão, o Caçula , tio de Caçulinha, e depois com o próprio filho.





Amigo dos famosos

Caçulinha se aproximou da classe artística e colecionou trabalhos com grandes figuras da indústria fonográfica. Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Gonzaguinha, Erasmo Carlos, Milton nascimento, Maria Bethânia e Elis Regina foram algum dos nomes com quem trabalhou.





Atuação na TV

Embora tenha gravado mais de 30 discos, o musicista não se restringiu ao mundo das rádios. Pelo contrário, ele também se destacou em outro meio midiático, a televisão. Caçulinha passou pela Record, Bandeirantes, Globo e Gazeta. O maio destaque na TV foi com o "Domingão do Faustão".

Caçulinha tocava vários instrumentos Reprodução Instagram - 5.8.2024 O último disco de Caçulinha foi lançado em 2019 Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha era amigo de Jô Soares Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha gravou mais de 30 discos Reprodução Instagram - 5.8.2024 Caçulinha em foto nas redes sociais Reprodução Instagram - 5.8.2024